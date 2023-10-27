Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çekmesinin ardından kredi ve kredi kartı faiz oranları da yükseldi mi merak ediliyor. Kredi ve kredi kartı faizi yükseldi mi, ne kadar olduğu merak ediliyor. Merkez'in hamlesiyle 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı ve ticari kredilerin faizleri de değişecek. Peki, Kredi ve kredi kartı faizi yükseldi mi? Faiz arttı mı?

Faiz oranlarının açıklanmasının ardından kredi ve kredi kartı faizi yükseldi mi merak ediliyor. Kredi ve kredi kartı faizi yükseldi mi ve faiz arttı mı sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Kredi ve kredi kartı faizi yükseldi mi? Faiz arttı mı? Detaylar haberimizdedir…

KREDİ VE KREDİ KARTI FAİZİ YÜKSELDİ Mİ?

Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çekmesinin ardından kredi ve kredi kartı faiz oranları da yükselecek. 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı aylık gecikme faizi yüzde 4,01'e, nakit çekimde aylık faiz oranı ise yüzde 4,47'ye çıkacak. Ticari kredi faizinde üst limit yüzde 83'e, ihracat ve yatırım kredilerinde ise yüzde 64,5'e çıkacak.

FAİZ ARTTI MI?

Önümüzdeki aydan itibaren kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'ya yükselecek. Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek. Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.