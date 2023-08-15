Kredi notu durağan ne demek? Moody's banka kredi notunu negatiften durağana çevirdi ne anlama geliyor?

Moody's, Türk bankalarıyla ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltti. Kararın ardından kredi notu durağan ne demek merak edildi. Peki Negatiften durağana ne demek? İşte Moody's kredi notu açıklaması!

Moody's, Türk bankalarıyla ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltti. Kararın ardından kredi notu durağan ne demek merak edildi. Peki Negatiften durağana ne demek? İşte Moody's kredi notu açıklaması haberimizde...

MOODY'S KREDİ NOTU AÇIKLAMASI

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moodys tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir. Bankaların dış finansmanı pozisyonu ve dolarizasyon seviyeleri iyileşti ve likiditenin, özellikle de yabancı para birimi, yeterli kalması için" denildi.

Moody's açıklaması öncesinde BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan BIST bankacılık endeksi öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in görünüm açıklamasının ardından ise endeks 7.300 puanı aştı. TSİ 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

Moody's, geçen hafta da Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu raporla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek,"Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." demişti.

MOODY'S KREDİ NOTU KARARI SONRASI BANKACILIK HİSSELERİ NE OLDU?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmesiyle Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yükselişe geçti. Bankacılık endeksi 7.300 puanı aşarken, yükseliş yüzde 2'yi buldu.

Karar sonrası Akbank 31,50 lira, Garanti Bankası 57,70 lira, Vakıfbank 12,84 lira, Yapı Kredi 16,82 lira, Halkbank ise 14,40 lirayla günün en yüksek seviyelerini gördü.