Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkanı sunan şifresiz işlem limiti değişiyor. Kartlarla temassız ödeme limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor. Peki, Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL?

KREDİ KARTLARINDA TEMASSIZ ÖDEME LİMİT KAÇ OLDU?

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ KAÇ OLDU?

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.