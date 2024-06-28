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Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL?

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Son dönemlerin popüler ödeme yöntemi olan temassız ödeme limitinin kaç TL olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, kredi kartı limitlerinde temassız ödeme limitinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Kredi kartları için belirlenen yeni temassız ödeme limiti nedir, ne kadar oldu? Tüm detaylarıyla açıklıyoruz.

Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkanı sunan şifresiz işlem limiti değişiyor. Kartlarla temassız ödeme limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor. Peki, Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL?

KREDİ KARTLARINDA TEMASSIZ ÖDEME LİMİT KAÇ OLDU?

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL?

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ KAÇ OLDU?

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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