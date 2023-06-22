Kredi kartıyla altın alınır mı? Altın alırken kredi kartı geçerli mi?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Kuyumcuda altın alacak olanların merak ettikleri arasında ise Kredi kartıyla altın alınır mı? Altın alırken kredi kartı geçerli mi? soruları yer aldı.