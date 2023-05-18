Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı. Peki, Kredi kartından neden nakit avans çekemiyorum? Neden nakit avans çekemiyorum?

Bankalardan edinilen bilgiye göre TCMB, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Sosyal medya üzerinde bu konu farklı şekillerde ele alındı ve gündemde Bankalar kredileri durdurdu iddiası doğru mu? Sorusu yer aldı. Peki, Kredi kartından neden nakit avans çekemiyorum? Neden nakit avans çekemiyorum?

KREDİ KARTINDAN NEDEN NAKİT AVANS ÇEKEMİYORUM?

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, nakit avans devri sona erdi. Merkez Bankası, 16 Mayıs'ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmiştir. Bundan dolayı Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı üzerinden yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne % 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştır.

NAKİT AVANS NEDEN KAPATILDI?

Bununla birlikte bankacılık kaynakları, "Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı" ifadelerine yer verdi.