Kredi kartına taksit sınırı, 25 yaş altı üniversite öğrencisine bireysel emeklilik! Ekonomide yeni tedbirler devreye giriyor

Enflasyonla mücadele ve tüketici harcamalarındaki artışı kontrol etmek amacıyla yeni uygulamalar hayata geçecek. Kredi kartı ve nakit çekimde taksit sınırı geliyor. 25 yaşın altındaki üniversite öğrencilerinin BES'e dahil olması teşvik edilecek. Konut arzı hızla artırılacak ve yeni konut projeleri geliştirilecek. Ev, iş yeri ve ikinci el araç satışlarında dijital kayıt sistemi kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı," Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda bir dizi ekonomik tedbirler göze çarpıyor. Enflasyon ve para politikasında önemli düzenlemeler bulunuyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTINA TAKSİT SINIRI

Alışverişte yaygın kullanılan kredi kartı kullanımında taksit sayısı sınırlanacak. Sınırlamaya nakit çekimler de dahil olacak. Böylelikle tüketici harcamalarındaki artışın kontrol altına alınması planlanıyor.

YENİ KONUT PROJELERİ GELİYOR

Kira ve konut fiyatlarındaki artış göz önüne alınacak. Konut arzının hızla artırılması ve yeni sosyal konut projelerinin geliştirilmesi söz konusu olacak.

Depremin konutlara etkisini azaltmak amacıyla yeni konut projelerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Düzenlemede kiracıları da ilgilendiren önemli maddeler buunuyor. Konut ve iş yeri kiraları için dijital kayıt sistemi kurulacak. Böylelikle şeffaflık sağlanacak ve anlaşmazlıkların önüne geçilecek. Dijital kayıt sistemi ikinci el araç satışlarını da kapsayacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilmesi planlanıyor.

25 YAŞ ALTINDAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE EMEKLİLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 25 yaş altındaki üniversite öğrencileri emeklilik sistemlerine teşvik edilecek. Öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmalarını teşvik edecek önlemler geliştirilecek.