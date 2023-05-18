Tüketicilerin kullandığı nakit avans kullanımı kaldırıldı mı gündeme geliyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları sıklıkla araştırılıyor. Kredi kartına nakit avans nedir ve kredi kartına nakit avans kapandı mı merak ediliyor. Peki, Kredi kartına nakit avans kapandı mı? Nakit avans neden kapatıldı?

Bankacılık kaynakları, kredi kartına nakit avans konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Ardından, kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları merak ediliyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı ve nakit avans neden kapatıldı soruları sıklıkla araştırılıyor. Kredi kartına nakit avans kapandı mı? Nakit avans neden kapatıldı? Detaylar haberimizdedir…

KREDİ KARTINA NAKİT AVANS KAPANDI MI?

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, nakit avans devri sona erdi. Merkez Bankası, 16 Mayıs'ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmiştir. Bundan dolayı Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı üzerinden yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne % 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştır.

NAKİT AVANS NEDEN KAPATILDI?

Bununla birlikte bankacılık kaynakları, "Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı" ifadelerine yer verdi.