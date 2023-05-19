Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı ve kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yeni bir talimata göre, kredi kartı nakit avans kaldırılacaktı. Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı ve kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı gündeme geliyor. Peki, Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı?

Nakit avans çekimine yönelik sınırlamada ayrıntılar belli oldu! 15 bin TL sınırı getirildi

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı. Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı ve kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı merak ediliyor. Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı ve kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı gündeme geliyor. Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartı nakit avans sınırlama kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

KREDI KARTI NAKİT AVANS KALDIRILDI MI?

Kredi kartlarından nakit avans kullanımına getirilen sınırlama kaldırıldı. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yeni bir talimata göre kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

KREDI KARTI NAKİT AVANS SINIRLAMA KALKTI MI?

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.