Kredi kartı nakit avans çekim limiti kaç TL oldu?

Merkez Bankası'nın nakit avansa getirdiği sınırlama gündem yaratırken, konuyla ilgili ayrıntılar da belli oldu. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak. 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek. Peki, Kredi kartı nakit avans çekim limiti kaç TL?

KREDİ KARTI NAKİT AVANS ÇEKİM LİMİTİ KAÇ TL?

Merkez Bankası'nın nakit avansa getirdiği sınırlama gündem yaratırken, konuyla ilgili ayrıntılar da belli oldu. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak. 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

SEÇİM ÖNCESİNDE TALEBİN EN YÜKSEK OLDUĞU BORÇLANMA KANALI

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.