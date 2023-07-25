Merkez Bankası yeni sadeleşme adımları attı. Kredi kartlarında gecikme faizi oranı değiştirildi. Vatandaşlar ise merak ediyor Kredi kartı gecikme faizi oranı zamlandı mı, arttı mı? TCMB kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu? Kredi kartı gecikme faizi hesaplama! İşte detaylar...

Merkez Bankası, kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında yeni kararlarını açıkladı. Resmi Gazete'de de yayınlanan kararlara göre kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi oranı değişti. Peki, Kredi kartı gecikme faizi oranı zamlandı mı, arttı mı? TCMB kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu? Kredi kartı gecikme faizi hesaplama!

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ ORANI ARTTI MI, ZAMLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. Resmi Gazete'de de yayınlanan kararlara göre kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu. Kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı ise 2,89'a yükseltildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak yeniden belirlendi.

TCMB KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu. Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR OLDU 2023?

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.