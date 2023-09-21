Kredi kartı gecikme faizi hesaplama! (%) Kredi kartı gecikme faizi nasıl hesaplanır, gecikme faizi oranları!

TCMB Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. Peki, Kredi kartı gecikme faiz oranları kaç olacak? Kredi kartı gecikme faizi hesaplama merak ediliyor. İşte, Kredi kartı gecikme faizi nasıl hesaplanır, gecikme faizi oranları!

Kredi kartı gecikme faizi hesaplama! TCMB Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. Peki, Kredi kartı gecikme faiz oranları kaç olacak? Kredi kartı gecikme faizi hesaplama merak ediliyor. İşte, Kredi kartı gecikme faizi nasıl hesaplanır, gecikme faizi oranları haberimizde...

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ HESAPLAMA

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 30'a yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidilecek. Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. NTV'nin haberine göre aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.