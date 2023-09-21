Merkez Bankası'nın faizi yüzde 30'a yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidilecek. Karar sonrasında Kredi Kartı faizleri ne kadar oldu? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kredi Kartı faizleri ne kadar oldu? Kredi Kartı faizleri yüzde kaç olacak, arttırıldı mı?

Kredi Kartı faizleri ne kadar oldu? Sorusu, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltmesinin ardından gündemde yerini aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı değişecek. Peki, Kredi Kartı faizleri ne kadar oldu? Kredi Kartı faizleri yüzde kaç olacak, arttırıldı mı?

KREDİ KARTI FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. NTV'nin haberine göre aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.