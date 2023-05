Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi. Bu açıklamaların ardından Kredi kartı borçlarının faizi silinecek mi? Kredi kartı borçları siliniyor mu? Soruları gündeme taşındı.

Kredi kartı borçlarının faizi silinecek mi? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi. Bu açıklamaların ardından Kredi kartı borçlarının faizi silinecek mi? Kredi kartı borçları siliniyor mu? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

KREDİ KARTI FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kredi kartı borcu olanlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek, bu da 36 ay taksitle, faizin tamamı silinecek. Böylece halkımız rahat bir nefes alacak" dedi.

"NASIL YAPACAKSIN?"

Erdoğan, "Bay bay Kemal çıkmış diyor ki 'Ne kadar borcunuz varsa hepsini sileceğiz.' Sen bir defa parlamentoda yoksun, nasıl sileceksin? Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Pazar günleri bunlara öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

"BU NASIL HESAP UZMANI"

Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor. Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.