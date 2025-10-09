Kredi kartı borç yapılandırma başvurusu için son gün ne zaman? Kredi Kartı borç yapılandırma nasıl yapılır, şartları neler?

Kredi kartı borcunuz giderek büyüyor ve ödemeler neredeyse bütçenizi zorluyor mu? Bankalarla yaptığınız görüşmeler çözüm üretmekte yetersiz mi kalıyor? İşte tam da bu noktada, kredi kartı borç yapılandırma fırsatı devreye giriyor. Ancak dikkat! Başvuru süresi hızla daralıyor ve sadece birkaç gününüz kaldı. Peki, Kredi kartı borç yapılandırma başvurusu için son gün ne zaman? Kredi Kartı borç yapılandırma nasıl yapılır, şartlar neler? Kredi kartı borç yapılandırma detayları haberimizde...

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresini 10 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitiminde sonlandırıyor. Bu tarihten sonra yeni başvurular kabul edilmeyecek. Yapılandırma kapsamında borçlar, 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvurular, bankaların dijital kanalları veya şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi, mevcut borcun bankayla yapılan yeni bir anlaşma doğrultusunda farklı koşullarla ödenmesi anlamına gelir. Bu süreçte, borcun tamamı veya asgari tutarı uzun vadeye yayılabilir. Yapılandırma, özellikle asgari ödeme tutarını sürekli ödeyen ancak borcun ana kısmını azaltmakta zorlanan kullanıcılar için bir çıkış yolu olabilir. Süreç, kredi kartı borçlusu ile banka arasında karşılıklı mutabakatla yürütülür ve borcun kapatılması sürecini kolaylaştıran bir mekanizma olarak da değerlendirilebilir.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

BDDK'nın 10 Temmuz 2025 tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin şartlar şunlardır:

Başvuru Süresi: 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçlar için başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Vade Süresi: Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Faiz Oranı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami faiz oranı %3,11 olarak uygulanacak.

Asgari Ödeme: Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Limit Artışı: Kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Limit Aşımı: Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA KİMLER YAPABİLİR?

Kredi kartı borcu olan ve yeniden yapılandırma talep eden bireysel müşteriler, aşağıdaki durumları taşıyorsa başvuruda bulunabilirler:

Ödeme Güçlüğü Çekenler: Asgari ödeme tutarını sürekli ödeyen ancak borcun ana kısmını azaltmakta zorlanan kullanıcılar.

Yasal Takibe Düşmeden Müdahale Etmek İsteyenler: Borcunu yasal takibe düşmeden önce müdahale etmek isteyen kullanıcılar.

Faiz Yükü Yükselenler: Faiz yükü yükseldiği için yeni bir planlama ihtiyacı duyan kullanıcılar.

Yapılandırma işlemi, borcun kapatılmasını kolaylaştıran bir "ikinci şans" mekanizması olarak da değerlendirilebilir.