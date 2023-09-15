Kredi faizleri ne kadar oldu? DÜŞECEK mi YÜKSELECEK mi? Güncel konut, taşıt kredi faiz oranları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle para politikası sil baştan değişti. Yeni ekonomi faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarırken, bu hamleler kredi faizlerine de yansıdı. İhtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerde faizler ne kadar oldu merak edildi. Peki, Kredi faizleri ne kadar oldu? Kredi faizleri düşecek mi, düştü mü? İşte, Güncel konut, taşıt kredi faiz oranları!

Kredi faizleri ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle para politikası sil baştan değişti. Yeni ekonomi faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarırken, bu hamleler kredi faizlerine de yansıdı. İhtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerde faizler ne kadar oldu merak edildi. Peki, Kredi faizleri ne kadar oldu? Kredi faizleri düşecek mi, düştü mü? İşte, Güncel konut, taşıt kredi faiz oranları haberimizde!

KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarmasıyla kredi faizleri de uçuşa geçti. Seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizi yüzde 60'a dayanarak son 21 yılın zirvesini gördü. Bu süreçte taşıt kredisi faizi yüzde 20'lerden yüzde 46'ya, konut kredisi faizi yüzde 16'dan yüzde 38'e, ticari kredi faizi ise yüzde 14'ten yüzde 40'a çıktı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ, ARTTI MI?

Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Geçen hafta ortalama taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46'ya çıktı. Seçim öncesi yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz 2 kattan fazla artmış oldu.

KONUT VE TİCARİ KREDİLERDE FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Seçim öncesinde limit düşük tutulsa da yüzde 16'ları gören ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yüzde 38,85'e yükseldi. Seçim öncesinde uygulanan faiz tavanıyla birlikte yüzde 14'e kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yüzde 40,87'ye ulaştı. Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre üçe katlanmış oldu.