Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi düzenlemesi ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler değişti. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?

Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz düzenlemesi ile birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını değiştirdi. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?

KREDİ FAİZLERİ ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ), Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı büyük önem taşıyor. Bu toplantı, son yılların en kritik kararlarından biri olarak değerlendiriliyor. Piyasa, politika faizindeki yüzde 8,5 seviyesinden 26 ay sonra artış bekliyor ve bu oranın yüzde 20-25 seviyelerine yükseltilmesini öngörüyor. Bu artış, kredi kartı faizleri, kredili mevduat hesapları faizleri ve ihtiyaç ve ticari kredilerin faiz limitleri gibi birçok alanda etkili olacak. Aynı zamanda TCMB'nin fonlama faizini de etkileyecek.

KREDİ FAİZLERİ NEDEN YÜKSELDİ?

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz oranları şu anda yüzde 1,36 seviyesinde bulunurken, gecikme faiz oranı ise yüzde 1,66'dır. Ancak, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği gibi politika faizi yüzde 20 seviyesine yükseltilirse, kredi kartı ve KMH faiz oranları yüzde 2,36'ya, gecikme faizi oranı ise yüzde 2,66'ya çıkacaktır. Eğer politika faizi yüzde 25'e çıkarılırsa, kredi kartı ve KMH faiz oranları yüzde 2,81'e, gecikme faizi oranı ise yüzde 3,11'e yükselecektir. Bu faiz oranları, faiz artış kararından bir ay sonra yürürlüğe gireceği için olası bir faiz artışından sonra Ağustos ayının başından itibaren geçerli olacak.

KREDİ FAİZLERİ NE OLACAK, NE KADAR?

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz oranları şu anda yüzde 1,36 seviyesindedir, gecikme faiz oranı ise yüzde 1,66 olarak belirlenmiştir. Ancak, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği gibi politika faizi yüzde 20'ye çıkarılırsa, kredi kartı ve KMH akdi faiz oranları yüzde 2,36'ya, gecikme faiz oranı da yüzde 2,66'ya yükselecektir. Eğer politika faizi yüzde 25'e çıkarılırsa, kredi kartı ve KMH faiz oranları yüzde 2,81'e, gecikme faiz oranı ise yüzde 3,11'e yükselecektir. Bu faiz oranları, faiz artışı kararından 1 ay sonra yürürlüğe gireceği için olası bir faiz artışından sonra Ağustos ayının başından itibaren geçerli olacaktır.