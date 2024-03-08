Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kate Middleton'ın hastalığı ne?

Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kate Middleton'ın hastalığı ne? Kensington Sarayı ocakta Kate'in alt karın ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

KRALİYET AİLESİNDE NELER OLUYOR?

Yakın zamanda operasyon geçiren Kate Middleton bir süredir gündemin uzağında kalmayı tercih etmişti. Haziran'da gerçekleştirilecek bir etkinlikten adı silinen Kate'in sağlık durumunun ciddi bir sağlık sorunu olduğu düşünülüyor. Kate'in hastalığını basına yansıtmamak için Kraliyet ailesinin büyük bir çaba sarf ettiği iddia ediliyor. Kate'in halkın karşısına çıkacağı ilk kraliyet görevinin 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni olacağı duyurulmuştu. İngiliz Ordusu tarafından açıklanan etkinlik önce internet sitesine de konuldu fakat paylaşımın silinmesi birçok kişinin dikkatini çekti.

KATE MIDDLETON HASTALIĞI NEDİR?

Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı.

Bir süredir basında görülmediği için sağlık durumundan endişe edilen Middleton için resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Middleton'ın kraliyet doktorları tarafından gözetim altında tutulduğu ve Londra Kliniği'nin sağladığı tamamlayıcı tedavi hizmetlerinden yararlanacağı ifade edildi.

Kensington Sarayı, Ocak ayında Middleton'ın ameliyat sonrası Paskalya'dan sonra uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalacağını ve "önemli güncellemeler sağlayacaklarını" belirtmişti.

KATE MIDDLETON NEREDE?

The Post'un elde ettiği fotoğraflarda, 42 yaşındaki Galler Prensesi, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyor. Middleton, düşük profil korumaya çalışarak bir çift güneş gözlüğü takmış ve hafif bir gülümsemeyle dikkat çekmiş.