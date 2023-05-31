Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliçe, sezon finali bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Kullanıcılar tarafından Kraliçe yeni bölüm ne zaman araştırılıyor. Peki, Kraliçe sezon finali ne zaman? Kraliçe 2.sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in yer aldığı Kraliçe, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kraliçe dizisi 11.bölümü ile sezon finali yapacak. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Kraliçe sezon finali ne zaman? Kraliçe 2.sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama, içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.

KRALİÇE SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kraliçe dizisi her Çarşamba Kanal D ekranlarında saat 20.00'da yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaktadır. Bu hafta Veda Mektubu'nun özet bölümü yayınlanacağı için Kraliçe dizisi yayınlanmayacaktır. Kraliçe dizisinin önümüzdeki hafta sezon finali yapması beklenmektedir.