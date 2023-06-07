Kraliçe dizisi final mi yapacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisi neden final yapıyor merak konusu oldu. Peki, Kraliçe final mi? Kraliçe dizisi bitti mi? Kraliçe dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kraliçe dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sevilen dizi Kraliçe bu akşam final mi yapacak sorusu gündeme geldi. Peki, Kraliçe final mi? Kraliçe dizisi bitti mi? Kraliçe dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama, içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.

KRALİÇE FİNAL Mİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisi 7 Haziran Çarşamba günü final bölümüyle ekranlara gelecek.