Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth kimdir?

Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi II. Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Sorusunu merak etmeye başladı. En çok merak edilen sorular arasında II. Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? ve II. Kraliçe Elizabeth kimdir? Soruları da yer alıyor. Peki, II. Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? II. Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? II. Kraliçe Elizabeth kimdir?

II. Kraliçe Elizabeth hakkında birçok farklı bilgi merak ediliyor ve araştırılıyor. II. Kraliçe Elizabeth öldüğünde İngiltere'de neler olacak? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, II. Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? II. Kraliçe Elizabeth kaç yaşında? II. Kraliçe Elizabeth kimdir?

KRALİÇE ELİZABETH ÖLÜRSE NE OLACAK?

Özel bir kod ile birlikte Başbakan'a bildirilecek. Başbakan'a bildirilirken kullanılan özel bir kod ile gerçekleştirileceği ve O kodun "Londra köprüsü yıkıldı" olduğu düşünülüyor. Akşam saatlerinde öldüyse İngiltere halkına kötü haber sabah 8'de resmi yayın kuruluşu BBC üzerinden duyurulacak. Tüm komedi ve eğlence programları kaldırılacak. Ölümün ilanın ardından ülkede 12 günlük yas süreci başlayacak.

KRALİÇE 2. ELİZABETH KAÇ YAŞINDA?

2. Kraliçe Elizabeth (Kraliçe Elizabeth Alexandra Mary Windsor) 21 Nisan 1926 yılında dünyaya gelmiştir. 2. Kraliçe Elizabeth 96 yaşındadır.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH KİMDİR?

II. Kraliçe Elizabeth (Kraliçe Elizabeth Alexandra Mary Windsor; d. 21 Nisan 1926), İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün kraliçesi. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu. Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.