Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni kraliçe kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle bugün hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni İngiltere Kraliçesi kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek?

Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek? Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle bugün hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Kraliçe Elizabeth'in yerine kim geçecek? Yeni İngiltere Kraliçesi kim olacak? Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek? İşte detaylar...

KRALİÇE ELİZABETH ÖLÜRSE YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi halinde yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak.

KRALİÇE ELİZABETH ÖLÜNCE NE OLACAK?

Kraliçe'nin vefat etmesi durumunda ise uygulanacak tüm prosedürler yıllar öncesinden belirlenmiş durumda. Hatta 2018 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapılmıştı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katılmıştı.

10 GÜN YAS İLAN EDİLECEK

İngiliz Daily Mail gazetesi'nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

RAHATSIZLIĞI SONRASINDA HAZIRLANMIŞTI

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

ULUSAL MARŞ YAYINLANACAK

BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi. BBC'nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell'in Kraliçe'nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe'nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe'nin fotoğrafını koyacak.

CENAZE TÖRENİ 12 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edildi.