Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Kraliçe Elizabeth'in eşi öldü mü? Elizabeth'in eşi yaşıyor mu?

Kraliçe Elizabeth'in eşi öldü mü? Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Peki, Kraliçe Elizabeth'in eşi öldü mü? Elizabeth'in eşi yaşıyor mu? İşte detaylar...

KRALİÇE ELİZABETH'İN EŞİ ÖLDÜ MÜ?

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Britanya kraliyet tarihinin en uzun süre Monark eşi olarak 100 yaşına 2 ay kala Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamaya göre 9 Nisan 2021'de Windsor kalesinde 99 yaşında iken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanması olarak huzur içerisinde öldü denildi. Ölümünün ardından Cebelitarık'ta 40 dakika boyunca her dakikada bir 41 pare top atışı yapıldı. Cenazesi 17 Nisan 2021'de Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde yapılan resmi tören sonrasında aynı yerde defnedildi.

PHILIP KİMDİR?

Philip Mountbatten (10 Haziran 1921, Korfu, Yunanistan - 9 Nisan 2021 Berkshire, Birleşik Krallık), Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşidir. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilmiştir. Armasında Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktaydı. Doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi. Ancak Yunanistan'daki ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, II. Dünya Savaşı'nda iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yıllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti. Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı.

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Edinburgh Dükü olarak atandı. 1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı. Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.