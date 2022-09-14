Geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth'in vefatının haberini almıştık. Tüm dünyanın gündeminde olan Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından şimdi ise Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin ne zaman olduğu gündemde yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da vefat etmişti. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni merakla araştırılıyor. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hangi gün, saat kaçta?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçakla İngiltere'ye doğru yola çıktı.Vefatı ile tüm dünyada gündem olan Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin ne zaman olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında araştırılan konu olan Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni hangi gün, saat kaçta?

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 19.00'da İskoçya'daki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmek üzere Edinburgh Havalimanı'na götürüldü. Kraliçe'nin tabutunu taşıyan uçağın, TSİ 20.00-21.00 civarında başkent Londra'ya ulaşması öngörülüyor.İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, başkent Londra'ya ulaştıktan sonra Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kral 3. Charles ve eşi Camilla da sarayda hazır bulunacak. Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı ise şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10: 00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15: 30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12: 00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.