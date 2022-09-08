Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? (Cenaze Programı) Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından cenaze töreni ne zaman yapılacak merak edildi. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte tüm detaylar...

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ne zaman yapılacak? Kraliçe Elizabeth'in cenaze programı saat kaçta? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu İskoçya Balmoral Kalesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman? Ayrıntılar yazımızda...

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı ise şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10: 00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15: 30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12: 00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.