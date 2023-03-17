Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kraliçe dizisinde yer alan Zeynep karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Zeynep kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Kraliçe Zeynep karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kraliçe dizisinin karakterlerinden Zeynep, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Zeynep kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Kraliçe Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE DİZİSİ ZEYNEP KİMDİR?

Kraliçe dizisinde Zeynep karakterini Selin Şekerci canlandırmaktadır. İzmir doğumlu Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi.

Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.