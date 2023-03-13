Kanal D ekranlarında yayınlanacak Kraliçe dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kraliçe dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman yayınlanacak? Kraliçe ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kraliçe dizisi yayın tarihi ne? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkatleri çeken Kraliçe dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Farklı konusuyla dikkat çeken Kraliçe dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman yayınlanacak? Kraliçe ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kraliçe dizisi yayın tarihi ne? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kraliçe dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.