Kanal D ekranlarında yayınlanacak Kraliçe dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kraliçe dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Kraliçe dizisi konusu ne? Kraliçe dizisi uyarlama mı? Kraliçe dizisinin hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkatleri çeken Kraliçe dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kraliçe dizisinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi konusu ne? Kraliçe dizisi uyarlama mı? Kraliçe dizisinin hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgür Karaman yer almaktadır.