Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Kraliçe dizisinin hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Kraliçe dizisi hangi gün, ne zaman başlayacak? Kraliçe hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BaşrollerindeBurcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi, Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kraliçe dizisinin hangi günler yayınlandığı aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi hangi gün, ne zaman başlayacak? Kraliçe hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kraliçe dizisinin ilk bölümü 22 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.