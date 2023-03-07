Kanal D ekranlarında yayınlanacak Kraliçe dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kraliçe dizisinin hikayesi merak konusu oldu. Peki, Kraliçe dizisi hangi diziden uyarlama? Kraliçe dizisinin hikayesi uyarlama mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkatleri çeken Kraliçe dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi hangi diziden uyarlama? Kraliçe dizisinin hikayesi uyarlama mı?Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgür Karaman yer almaktadır.

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe, Queen Sugar dizisinden uyarlamadır.