Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kraliçe dizisinde yer alan Gaye karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Gaye kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında, nereli? Kraliçe Gaye karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

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Başrolünde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kraliçe dizisinin karakterlerinden Gaye, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Gaye kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında, nereli? Kraliçe Gaye karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE GAYE KİMDİR?

Kraliçe dizisinde Gaye karakterini Sümeyra Koç canlandırmaktadır. Sümeyra Koç, 27 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmeni, annesi Sırbistan göçmeni, babası ise Karadağ göçmenidir. Lise eğitiminden sonra üniversite sınavına girdi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. Üniversite öğreniminin son yılında öğrenci değişim programları sayesinde Avrupa Üniversitesi'nde eğitim aldı.