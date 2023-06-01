Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kraliçe dizisinin izleyicileri ise Kraliçe dizisinin final yapıp yapmayacağını araştırıyor. Arama motorlarında ise Kraliçe dizisi final mi? Kraliçe dizisi final mi yaptı? Kraliçe final mi yapacak? soruları araştırılıyor.

Kraliçe dizisi final mi? sorusu araştırılıyor. Kanal D ekranlarının dizisi olan Kraliçe dizisinin izleyicileri diziyi yakından takip ediyor. Dizinin seyircileri ise arama motorlarında Kraliçe dizisi final mi? Kraliçe dizisi final mi yaptı? Kraliçe final mi yapacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİ FİNAL Mİ?

Kraliçe dizisi 11.bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finali 7 Haziran günü ekranlara gelecek.

KRALİÇE SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama, içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.