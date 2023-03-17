Kanal D'nin yeni dizisi Kraliçe'nin oyuncuları merak konusu oldu. Kraliçe dizisinde yer alan Deniz karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Deniz kimdir? Deniz gerçekte kim, adı ne? Kraliçe Deniz karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kraliçe'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kraliçe dizisinin karakterlerinden Deniz, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi Deniz kimdir? Deniz gerçekte kim, adı ne? Kraliçe Deniz karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci, Özgür Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tameryer almaktadır.

KRALİÇE DENİZ KİMDİR?

Kraliçe dizisinde Deniz karakterini Burcu Özberk canlandırmaktadır. Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk (diğer adıyla Kimsesizler) dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.