Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliçe bugün 7. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler diziyi canlı izlemek için, Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 7. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisi canlı yayın nereden izlenir, link var mı? Kraliçe yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Kraliçe dizisi nereden izlenir? Kraliçe dizisi canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...

Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 7. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisi canlı yayın nereden izlenir, link var mı? Kraliçe yeni bölümde neler olacak?

KRALİÇE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kraliçe dizisini Kanal D ekranlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

KRALİÇE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kraliçe 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Deniz, Gaye'yi öğrenecek mi?

Deniz ve Ateş arasındaki ilişki yeniden kopma noktasına gelir. Deniz'in tavırlarından sıkılan Ateş, soluğu Gaye'nin yanında alır. Deniz'in ise Gaye ile Deniz arasında olanlardan haberi yoktur. Peki Deniz, Gaye'yi öğrenecek mi?

Kraliçe yeni bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

KRALİÇE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kraliçe'nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanan 6. Bölümünde Ateş, Gaye'nin çocuk hamlesi sonrası Deniz ile geleceğinin tehlikeye girdiğini görüyor!

Deniz, Ateş ile olan evliliğine bir şans daha vermeye karar verdikten sonra çiftliğin işlerine yoğunlaşır.Zeynep'in gizli ilişkisi üzerine Engin komisere saldıran Ali, başını bir kez daha belaya sokacaktır.

Zeynep'le yüzleşecek olan kardeşler, Gayenin teklifine olumlu dönüş yapar ve kendilerine oynanan oyundan habersiz onu çiftliğe davet ederler. Ateş'in öğreneceği büyük sır ise, onu dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.

KRALİÇE OYUNCU KADROSU

Burcu Özberk - Deniz Gencer Akça

Gökhan Alkan - Ateş Akça

Selin Şekerci - Zeynep Gencer

Özgün Karaman - Ali Gencer

Ayşe Akın - Narin

Serhat Parıl - Mahir

Afra Karagöz - Duygu

Enez Koçak - Murat

Ecenaz Üçer - Hande

Ege Semih Erken - Efekan

Melis Özçimen - Şahsene

Mert Tezişçi - Samet

Caner Nalbantoğlu - Burak

Merve Honca - Simay

Ferhat Yılmaz - Kulüp Başkanı

Gülşehri Mina Kekeç - Rüya Akça

Umut Kaplıca - Aslan Gencer

Cihat Tamer - Galip Gencer

Özgür Cem Tuğluk - Engin

Selin Işık - İpek

Bülent Düzgünoğlu - Ziya

Sümeyra Koç - Gaye