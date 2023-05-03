Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 7. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisi canlı yayın nereden izlenir, link var mı? Kraliçe yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliçe bugün 7. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler diziyi canlı izlemek için, Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 7. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisi canlı yayın nereden izlenir, link var mı? Kraliçe yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Kraliçe dizisi nereden izlenir? Kraliçe dizisi canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...
Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 7. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisi canlı yayın nereden izlenir, link var mı? Kraliçe yeni bölümde neler olacak?
Kraliçe dizisini Kanal D ekranlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kraliçe 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Deniz, Gaye'yi öğrenecek mi?
Deniz ve Ateş arasındaki ilişki yeniden kopma noktasına gelir. Deniz'in tavırlarından sıkılan Ateş, soluğu Gaye'nin yanında alır. Deniz'in ise Gaye ile Deniz arasında olanlardan haberi yoktur. Peki Deniz, Gaye'yi öğrenecek mi?
Kraliçe yeni bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Kraliçe'nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanan 6. Bölümünde Ateş, Gaye'nin çocuk hamlesi sonrası Deniz ile geleceğinin tehlikeye girdiğini görüyor!
Deniz, Ateş ile olan evliliğine bir şans daha vermeye karar verdikten sonra çiftliğin işlerine yoğunlaşır.Zeynep'in gizli ilişkisi üzerine Engin komisere saldıran Ali, başını bir kez daha belaya sokacaktır.
Zeynep'le yüzleşecek olan kardeşler, Gayenin teklifine olumlu dönüş yapar ve kendilerine oynanan oyundan habersiz onu çiftliğe davet ederler. Ateş'in öğreneceği büyük sır ise, onu dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.
Burcu Özberk - Deniz Gencer Akça
Gökhan Alkan - Ateş Akça
Selin Şekerci - Zeynep Gencer
Özgün Karaman - Ali Gencer
Ayşe Akın - Narin
Serhat Parıl - Mahir
Afra Karagöz - Duygu
Enez Koçak - Murat
Ecenaz Üçer - Hande
Ege Semih Erken - Efekan
Melis Özçimen - Şahsene
Mert Tezişçi - Samet
Caner Nalbantoğlu - Burak
Merve Honca - Simay
Ferhat Yılmaz - Kulüp Başkanı
Gülşehri Mina Kekeç - Rüya Akça
Umut Kaplıca - Aslan Gencer
Cihat Tamer - Galip Gencer
Özgür Cem Tuğluk - Engin
Selin Işık - İpek
Bülent Düzgünoğlu - Ziya
Sümeyra Koç - Gaye