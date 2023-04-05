Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliçe bugün 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 3. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 5 Nisan 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Kraliçe canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 3. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

KRALİÇE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kraliçe dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

KRALİÇESON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kraliçe'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan 2. Bölümünde Deniz, kızı Rüya'yı da alarak çiftliğe yerleşiyor!

Deniz yaşadıklarının etkisini atlatmaya çalışırken, Ateş hâksiz yere suçlanmanın öfkesi ile masumiyetini ispatlama ve hakkini aramaya koyulur.

Çiftlikte de isler pek yolunda gitmemektedir. Zeynep ve Ali babalarından kalan borçların boyutunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşarlar. Ateş, Deniz'e hayatlarını etkileyecek bir teklif yapıp yapmamak arasında kalırken; Deniz, Zeynep ve Ali babalarından kalan bir sırrı avukat Mahir aracılığı ile öğrendiklerinde büyük şok yasarlar.

Kraliçe, yeni bölümleri ile her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de…

KRALİÇE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Kraliçe 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Borçlardan dolayı mühürlenen çiftlik kardeşleri kenetliyor!

Banka, borçlardan dolayı çiftliği mühürler. İlk iki taksitin ödenmesi koşulunda tekrar çiftliğe yerleşebilecek olan kardeşler kara kara ne yapacaklarını düşünürler. Deniz de, bu cendereden çıkabilmek için önemli bir adım atar.

Kraliçe yeni bölümleriyle çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

KRALİÇE OYUNCU KADROSU

Burcu Özberk - Deniz Gencer Akça

Gökhan Alkan - Ateş Akça

Selin Şekerci - Zeynep Gencer

Özgün Karaman - Ali Gencer

Ayşe Akın - Narin

Serhat Parıl

Afra Karagöz

Enez Koçak

Ecenaz Üçer

Ege Semih Erken

Melis Özçimen

Mert Tezişçi - Samet

Caner Nalbantoğlu

Merve Honca

Ferhat Yılmaz

Gülşehri Mina Kekeç - Rüya Akça

Umut Kaplıca - Aslan Gencer

Cihat Tamer - Galip Gencer

Özgür Cem Tuğluk

Selin Işık - İpek

Bülent Düzgünoğlu