Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 3. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliçe bugün 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 3. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 5 Nisan 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Kraliçe canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kraliçe canlı izle! Kanal D Kraliçe 3. bölüm canlı izle! Kraliçe dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Kraliçe dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Kraliçe'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan 2. Bölümünde Deniz, kızı Rüya'yı da alarak çiftliğe yerleşiyor!
Deniz yaşadıklarının etkisini atlatmaya çalışırken, Ateş hâksiz yere suçlanmanın öfkesi ile masumiyetini ispatlama ve hakkini aramaya koyulur.
Çiftlikte de isler pek yolunda gitmemektedir. Zeynep ve Ali babalarından kalan borçların boyutunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşarlar. Ateş, Deniz'e hayatlarını etkileyecek bir teklif yapıp yapmamak arasında kalırken; Deniz, Zeynep ve Ali babalarından kalan bir sırrı avukat Mahir aracılığı ile öğrendiklerinde büyük şok yasarlar.
Kraliçe, yeni bölümleri ile her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de…
Kraliçe 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Borçlardan dolayı mühürlenen çiftlik kardeşleri kenetliyor!
Banka, borçlardan dolayı çiftliği mühürler. İlk iki taksitin ödenmesi koşulunda tekrar çiftliğe yerleşebilecek olan kardeşler kara kara ne yapacaklarını düşünürler. Deniz de, bu cendereden çıkabilmek için önemli bir adım atar.
Kraliçe yeni bölümleriyle çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Burcu Özberk - Deniz Gencer Akça
Gökhan Alkan - Ateş Akça
Selin Şekerci - Zeynep Gencer
Özgün Karaman - Ali Gencer
Ayşe Akın - Narin
Serhat Parıl
Afra Karagöz
Enez Koçak
Ecenaz Üçer
Ege Semih Erken
Melis Özçimen
Mert Tezişçi - Samet
Caner Nalbantoğlu
Merve Honca
Ferhat Yılmaz
Gülşehri Mina Kekeç - Rüya Akça
Umut Kaplıca - Aslan Gencer
Cihat Tamer - Galip Gencer
Özgür Cem Tuğluk
Selin Işık - İpek
Bülent Düzgünoğlu