Başrollerinde Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in yer aldığı Kraliçe yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisi 11.bölümüyle sezon finali yapacak. Kraliçe dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kraliçe bugün var mı, yok mu? Kraliçe dizisi yeni bölüm ne zaman 31 Mayıs Kraliçe bu akşam yok mu? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama, içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.

KRALİÇE BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Kraliçe dizisi 11.bölümüyle sezon finali yapacak. Bu akşam Veda Mektubu dizisinin özet bölümü yayınlanacağı için Kraliçe dizisinin sezon finali ekranlara gelmeyecek.