Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin takipçileri tarafından bu akşam yeni bölüm var mı sorusu araştırılıyor. Peki, Kraliçe bu akşam yok mu, neden yok? Kraliçe dizisi yeni bölüm ne zaman? Kraliçe bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KRALİÇE SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz tüm gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu sefer her şey farklı olacaktır. Mahir'e boşanmak istediğini söyler; ama, içindeki öfkenin dinmesi için bu yeterli değildir. Ateş ve Gaye'yi rezil edecektir. Deniz'in her şeyi öğrendiğinden habersiz olan Ateş, İstanbul'daki büyük bir kulüpten teklif alır. Her şey sonunda istediği gibi gitmektedir. Oğlu Aslan'ı, Narin'e vermemek için onu kaçıran Ali, Aslan'la kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanacaktır.

KRALİÇE BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kraliçe bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı araştırılıyor. Kanal D'nin yayın akışına göre dizi bu akşam özet bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.