Kraliçe 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4. bölüm fragmanı izle! Kraliçe yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Kraliçe bugün 3. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Kraliçe 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçe yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 4. bölüm fragmanı izle! Kraliçe 4. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Kraliçe, Mednova imzalı, ilk bölümü 22 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kraliçe4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kraliçeyeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 4. bölüm fragmanı izle!

KRALİÇE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kraliçe'nin bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

KRALİÇE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kraliçe'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan 2. Bölümünde Deniz, kızı Rüya'yı da alarak çiftliğe yerleşiyor!

Deniz yaşadıklarının etkisini atlatmaya çalışırken, Ateş hâksiz yere suçlanmanın öfkesi ile masumiyetini ispatlama ve hakkini aramaya koyulur.

Çiftlikte de isler pek yolunda gitmemektedir. Zeynep ve Ali babalarından kalan borçların boyutunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşarlar. Ateş, Deniz'e hayatlarını etkileyecek bir teklif yapıp yapmamak arasında kalırken; Deniz, Zeynep ve Ali babalarından kalan bir sırrı avukat Mahir aracılığı ile öğrendiklerinde büyük şok yasarlar.

Kraliçe, yeni bölümleri ile her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de…

KRALİÇEYENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Kraliçe 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Borçlardan dolayı mühürlenen çiftlik kardeşleri kenetliyor!

Banka, borçlardan dolayı çiftliği mühürler. İlk iki taksitin ödenmesi koşulunda tekrar çiftliğe yerleşebilecek olan kardeşler kara kara ne yapacaklarını düşünürler. Deniz de, bu cendereden çıkabilmek için önemli bir adım atar.

Kraliçe yeni bölümleriyle çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

KRALİÇEDİZİSİ KONUSU

Yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe; babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini konu alıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalır. Ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlar.