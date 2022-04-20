2. Elizabeth kaç yaşında ve doğum günü ne zaman gündeme geliyor. 1952 yılında tahta çıkan 2. Elizabeth kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılda iki defa kutlanan doğum günü geleneği 250 yıl önce Kral İkinci George tarafından başlatılıyor. Kraliçe 2. Elizabeth doğum günü ne zaman? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH KİMDİR?

II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor; d. 21 Nisan 1926), İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün kraliçesi. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu. Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

KRALİÇE 2. ELİZABETH KAÇ YAŞINDA?

2. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor) 21 Nisan 1926 yılında dünyaya gelmiştir. 2. Elizabeth 96 yaşındadır.

2. ELİZABETH DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Kraliçe 2. Elizabeth doğum günü ne zaman ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. 21 Nisan Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü fakat Kraliçenin doğum günü iki defa kutlanıyor. Bunun sebebi Kraliçe 21 Nisan 1926 günü dünyaya geliyor fakat resmi olan doğum günü ise genellikle Haziran'ın ikinci Cumartesi günü kutlanıyor.

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