Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Star Tv'de ekranlara gelecek Kral Kaybederse dizisinden ani bir kararla ayrıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının ardından Kral Kayberse'nin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse konusu ne? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Star TV'nin yakında ekran gelecek iddialı yapımı Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ krizi yaşanıyor. Son olarak Beren Saat'le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u adı uzun süredir "Kral Kaybederse" dizisinde geçiyordu. Ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının ardından Kral Kayberse'nin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse konusu ne? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturacağı Star Tv'nin merakla beklenen projesinde şok bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Kral Kaybederse" dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı. Kral Kaybederse'de Tatlıtuğ'a partner olması için Sarıkaya'nın yanı sıra daha önce Büşra Develi ve Beren Saat ile görüşmeler yapılmıştı. Merakla beklenen Kral Kaybederse dizisinde Tatlıtuğ'un partnerinin Serenay Sarıkaya olduğu bildirilmişti.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv ekranlarında yayınlanacak Kral Kaybederse dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yayınlanmadı.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

İyi görünümlü, narsist ve etik dışı bir yaşama sahip olan Kenan'ın, çocukluğundan bugüne kadar oluşan karakterini konu alıyor. Kadınlar tarafından baş tacı edilmiş bu adam, kendini bir anda yerle bir edilmiş olarak buluyor.