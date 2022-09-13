III. Charles, Birleşik Krallık ve diğer 14 İngiliz Milletler Topluluğu bölgesinin kralıdır. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles hakkında Kral Charles Müslüman mı? Kral Charles dini nedir? merak ediliyor.

Kral Charles Müslüman mı? III. Charles, Birleşik Krallık ve diğer 14 İngiliz Milletler Topluluğu bölgesinin kralıdır. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles hakkında Kral Charles Müslüman mı? Kral Charles dini nedir? merak ediliyor. İşte detaylar...

KRAL CHARLES MÜSLÜMAN MI?

Kral Charles Müslüman değil, Hristiyandır ve İngiltere Kilisesi'ne bağlıdır. İngiltere Kilisesi (İngilizce: Church of England), Batı Kilisesi'nin İngiltere kolunu meydana getiren kilise. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul eder, Papa'nın otoritesini kabul etmez. İngiltere Kilisesi, diğer tüm Anglikan kiliselerinin anasıdır.

Kilise, kral veya kraliçeye bağlı olmakla beraber en üst düzey din adamı Canterbury Katedrali'nin başpiskoposudur. Şu anki Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'dir. Canterbury Başpiskoposu aynı zamanda tüm dünyadaki Anglikan toplumunun sembolik lideridir.

KRAL CHARLES KİMDİR?

III. Charles (Charles Philip Arthur George; d. 14 Kasım 1948) Birleşik Krallık ve diğer 14 İngiliz Milletler Topluluğu bölgesinin kralıdır. Annesi II. Elizabeth'in ölümü sonrasında 8 Eylül 2022 tarihinde tahta çıkmıştır. 1952'den tahta çıkışına kadar Cornwall Dükü ve Rothesay Dükü olarak Britanya tarihindeki en yaşlı ve en uzun süre görev yapan veliaht ve aynı zamanda 26 Temmuz 1958'den tahta çıkışına kadar bu unvanı taşıyan en uzun süre görev yapan Galler prensi olmuştur. Görevi devraldığı sırada Charles aynı zamanda 73 yaşında Britanya tahtına geçen en yaşlı isim olmuştur.

Charles, dönemin Edinburgh Düşesi Prenses Elizabeth ile Edinburgh Dükü Philip'in ilk çocuğu ve Kral VI. George ile Kraliçe Elizabeth'in ilk torunu olarak Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi. Eğitimini babasının da çocukken gittiği Cheam ve Gordonstoun okullarında almıştır. Sonrasında Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Geelong Grammar School'un Timbertop kampüsünde bir yıl geçirmiştir. Cambridge Üniversitesi'nden Bachelor of Arts derecesi aldıktan sonra 1971-1976 yılları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda görev yaptı. 1981 yılında Lady Diana Spencer ile yaptığı evlilikten Prens William ve Prens Harry adında iki oğlu oldu. 1996 yılında çift, her ikisinin de kamuoyuna yansıyan evlilik dışı ilişkilerinin patlak vermesinin ardından boşandı. Ertesi yıl Diana Paris'te geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Charles 2005 yılında uzun süredir birlikte olduğu Camilla Parker Bowles ile evlendi.

Charles, Galler Prensi olarak II. Elizabeth adına resmi görevler üstlenmiştir. 1976'da gençlik yardım kuruluşu The Prince's Trust'ı kurmuş, The Prince's Charities'in sponsorluğunu yapmış ve 400'den fazla diğer yardım kuruluşu ve organizasyonun hâmisi, başkanı ya da üyesidir. Tarihi yapıların korunmasını ve mimarinin toplumdaki önemini savunmuştur. Modern mimari eleştirmeni olan Charles, kendi mimari zevklerine dayanan deneysel bir planlı kasaba olan Poundbury'nin kurulmasında rol almıştır. Charles aynı zamanda çeşitli kitapların yazarı ve ortak yazarıdır.

Bir çevreci olan Charles, Cornwall Dükalığı mülklerinin yöneticisi olduğu dönemde organik tarımı ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik faaliyetleri destekleyerek çevreci gruplardan ödüller ve takdirler kazanmıştır. Aynı zamanda genetiği değiştirilmiş gıdaların benimsenmesinin önde gelen eleştirmenlerindendir. Charles'ın homeopati ve diğer alternatif tıp alanlarına verdiği destek de eleştiri konusu olmuştur. Bağışçılara İngiliz vatandaşlığı verilmesiyle ilgili iddiaların ardından, hayır kurumlarından biri olan The Prince's Foundation'ın davranışları eleştirilere maruz kalmıştı; şu anda hayır kurumu, Metropolitan Polisi'nin para karşılığı onur suçlamalarına ilişkin devam eden bir soruşturmasının konusudur.