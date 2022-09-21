Sosyal medyada paylaşılan bir video sonrasında Kral Charles için yapılan törende mason sembolleri yer aldığı iddia edildi. Peki, Kral Charles'ın töreninde mason sembolleri gösterildi mi? Kral Charles'ın töreninde mason sembolleri yer aldığı iddiası doğru mu? İşte detaylar...

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Biden'a ayrıcalık! Tüm liderler otobüsle, o ise özel araçla geldi

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kral Charles için yapılan törende mason sembollerinin yer aldığını iddia etti. Olayla ilgili paylaşılan videoda büyük bir tören salonunda mason sembolleri yer alıyor. Videonun Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles için düzenlenen törene ait olduğu iddia edildi. Peki, Kral Charles'ın töreninde mason sembolleri gösterildi mi? Kral Charles'ın töreninde mason sembolleri yer aldığı iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde...

KRAL CHARLES'IN TÖRENİNDE MASON SEMBOLLERİ GÖSTERİLDİ Mİ?

Sosyal medyada videoda yer alan mason sembollerinin görüntülerin Kral Charles için yapılan törene ait olduğuiddia edildi. Teyit.org'un haberine göre ilgili video, Kral Charles için yapılan töreni değil, 2017 yılında Britanya Birleşik Büyük Locası'nın Royal Albert Hall'da yaptığı kutlamayı gösteriyor.