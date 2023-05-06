Kraliçe Elizabeth'in ölümü ile birlikte tahta çıkacak olan Kral Charles'ın taç giyme töreni bugün yapılacak. Bu nedenle gündemde Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak edilmekte. Peki, Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? Kral Charles'ın taç giyme törenine kimler katılacak?

Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin ardından 70 yıl sonra ilk kez İngiltere'de taç giyme töreni düzenlenecek. Bugün yapılacak olan Kral Charles'ın taç giyme töreninin ne zaman gerçekleşeceğini merak eden birçok kişi, internet üzerinde Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? Sorusuna yanıta arıyor. Peki, Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? Kral Charles'ın taç giyme törenine kimler katılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

İngiltere Kralı Charles, eşi ile birlikte bugün (6 Mayıs) tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek. Taç giyme töreni 2 Haziran 1953'ten bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olacak. Taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor. Kral'ın taç giyme töreni canlı olarak televizyon ekranlarına naklen yayınlanacak. Ayrıca İngiltere Kralı Charles, taç giyme törenini mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söylemişti.

Tören için Kral Charles, 1911'de Kral V. George için yapılan ve o zamandan buyana her taç giyme töreninde kullanılan, Supertunica adı verilen bir altın kaftan giyecek. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan kaftan, altın işleme tekniğiyle yapılarak yaprak dalları şeklini alan spiral ipliklerle işlenmiştir. Kral Charles taç giyme tören sırasında hükümdarların asasını tuttuğu sağ eli için de beyaz deri bir eldiven giyecek.

İngiltere Kralı Charles

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NASIL OLACAK?

Törenin özetle kralın tanınması, yemin edilmesi, kutsama, tören kıyafetlerinin giydirilmesi, taç giyme, tahta çıkma ve saygı duruşu bölümlerinden oluşacağı belirtildi. Kral Charles törende Charles I'in idamından sonra 1649'da eritilen ortaçağ tacının yerine 1661'de II. Charles'ın taç giyme töreni için yapılan St Edwards tacını giyeceği kaydedildi. Kraliçe Camilla'nın ise Charles'ın büyük annesi Kraliçe Mary'nin tacını giyeceği ifade edildi.

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİNE KİMLER KATILACAK?

ABD Başkanı Joe Biden, törene katılmayacak, ülkesi adına eşi törene katılacak

Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.

Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanından dini lider ve temsilcilerin de törene katılacağı öngörülüyor.

Törene, yabancı kraliyet aileleri üyeleri de katılacak

Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek yabancı kraliyet aileleri üyeleri arasında Monako Prensi 2. Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf bulunuyor.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 850 toplum temsilcisini de yaptıkları hayır işlerinden dolayı taç giyme törenine davet etti.

İngiliz Vogue'un Editörü ile ABD'li şarkıcı Lionel Richie, törene katılacak ünlü isimler arasında

Tören için davetiye gönderilen sanat ve moda camiasından ünlü isimler arasında İngiliz Vogue'un Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful ve ABD'li şarkıcı Lionel Richie yer alıyor.

Spor camiasından 47 yaşındaki eski İngiliz futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın da davetli listesinde bulunduğuna dair söylentiler İngiliz basınında yer alıyor.