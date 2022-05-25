KPSS yardımı nedir? Ankara ABB KPSS başvuru ücreti desteği nedir, nasıl başvurulur, şartları ne? - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'eğitimde fırsat eşitliği'ni sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sınav ücreti desteği sağlıyor. KPSS'ye girecek sosyal yardım alan yurttaşların bu yıl da sınav harcını ödeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Zorlu ekonomik koşullar, hiçbir gencimizi gelecek hayallerinden mahrum etmesin. Daima yanınızdayım" dedi. KPSS yardımı nedir? Ankara ABB KPSS başvuru ücreti desteği nedir, nasıl başvurulur, şartları ne?

ANKARA ABB KPSS BAŞVURU ÜCRETİ DESTEĞİ NEDİR, NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NE?

Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa mesajla (SMS) da bilgilendiren Yavaş, "2022 KPSS'ye girecek sosyal destek alan vatandaşlarımız sınav haklarından mahrum kalmasın diye geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS başvuru ücretlerinizi karşılıyoruz. Önbaşvurunuzu https://forms.ankara.bel.tr/kpss2022 adresinden yapabilirsiniz. Güzel bir gelecek için yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından onaylanmış KPSS Başvuru Formu'nu sisteme yüklemek zorunludur.

Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden düzenli olarak sosyal yardım alan kişiler başvurabilirler.

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2022 17:00

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