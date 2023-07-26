KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS sınavının tamamlanması ile birlikte en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Kpss yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu, sınavın tamamlanması ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve birçok aday tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte adayların erişimine açıldı. Böylece adaylar ÖSYM'nin sonuç adresinden üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. ÖSYM tarafından paylaşılmakta olan duyuruda şu ifadeler yer aldı.

"Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." Buna göre https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.