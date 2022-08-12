KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak (ÖSYM/KPSS)? 12 Ağustos CUMA KPSS'ye nasıl para yatırılır?

KPSS geçtiğimiz günlerde iptal edilmiş e geçen sürede yeni takvim açıklanmıştı. Bugün itibariyle sınav merkezi güncelleme işlemleri de başladı. Peki, KPSS'ye nasıl para yatırılır? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte, KPSS ödeme işlemleri hakkında detaylar…

Kpss şaibe iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı kararı ile DDK inceleme başlatmış ve süreç sonunda KPSSS iptal edilmişti. ÖSYM başkanının da değiştiği süreç sonunda yeni KPSS takvimi de duyuruldu. 12 Ağustos Cuma, bugün KPSS sınav merkezi güncelleme işlemleri başladı. Peki, KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS'ye nasıl para yatırılır?

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM aday işlemleri sayfasında adaylar başvuru, kayıt, güncelleme ve diğer sınav işlemlerini yapabiliyor. KPSS para yatırma işlemleri de bu sayfadan yapılıyor.

KLAVUZDAN DETAYLAR

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

BANKLAR LİSTESİ

ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)