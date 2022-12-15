KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Bu yıl iki defa gerçekleştiren KPSS 2022 sınavının sonuçları 9 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sınava giren adaylar KPSS tercihleri ne zaman yapılacağını ve Tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyorlar. Peki, KPSS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS Tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kpss sınav sonuçları 9 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlandı. KPSS puanını öğrenen adaylar tercih işlemleri için araştırmalarıma içerisindeler. Peki, KPSS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

KPSS TERCİH KLAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 KPSS tercih kılavuzu tarihi hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun başvuru tarihiyle aynı gün yayımlanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek

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