KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı?
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacaktır. Daha sonra tercih dönemi başlayacaktır.
KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)29- 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
Bununla birlikte, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı https://t.co/WhxD4X2UNn pic.twitter.com/6UeQPej3vG— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 13, 2023