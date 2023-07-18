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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? gündeme geliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı gündeme geliyor. KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacaktır. Daha sonra tercih dönemi başlayacaktır.

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)29- 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

Bununla birlikte, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ösym KPSS Gündem Güncel Haberler

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