KPSS tercih sonuçları için şimdiden araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adaylar, tercih genel ve özel şartlarını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi?

Kpss tercih sonuçları için şimdiden araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adaylar, tercih genel ve özel şartlarını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi? İşte detaylar haberimizde...

2022/2 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik tercih işlemleri dün itibariyle başladı. KPSS tercih sonucu tarihine ilişkin bir bilgilendirme şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

KPSS TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH 28 ARALIK

KPSS tercih işlemleri, kılavuzda yer alan bilgiye göre 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar 28 Aralık Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlayabilirler. Sistemde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için adayların tercihlerini son saatlere bırakmaması tavsiye edilir.

SINAV VE MÜLAKATA YAPILMAYACAK

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.