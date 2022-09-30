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KPSS soruşturması ne oldu? Ertelenen KPSS son durum ne? YÖK başkanı Özvar ne açıklama yaptı?

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KPSS soruşturması halen devam ederken vatandaşların gündeminde yer alıyor. İptal edilen KPSS ardından ülke gündeminde KPSS soruşturması yer alıyor. Merakla araştırılan KPSS soruşturması hakkında konuşan YÖK başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları merak ediliyor. KPSS soruşturması ne oldu? Ertelenen KPSS son durum ne? YÖK başkanı Özvar ne açıklama yaptı?

İptal edilen KPSS'nin ön inceleme raporu tamamlandı!İptal edilen KPSS'nin ön inceleme raporu tamamlandı!
YÖK Başkanı Özvar: 'Bugün Genel Kurul'da KPSS inceleme raporu değerlendirilecek'YÖK Başkanı Özvar: "Bugün Genel Kurul'da KPSS inceleme raporu değerlendirilecek"

KPSS soruşturması ne oldu? sorusu merak ediliyor. İptal edilen KPSS ardından ülke gündeminde yer alıyor. YÖK başkanı Erol Özvar iptal edilen KPSS soruşturması hakkında konuştu. Peki, KPSS soruşturması ne oldu? Ertelenen KPSS son durum ne? YÖK başkanı Özvar ne açıklama yaptı?

KPSS SORUŞTURMASI NE OLDU?

YÖK başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturması hakkında şu ifadeleri kullandı; "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda"

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Erol Özvar Ösym KPSS Gündem Eğitim Haberler

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