Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT KPSS sınavı 25 Eylül tarihinde gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav cevap anahtarı merakla bekleniyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı! KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS cevap anahtarı ekranı 2022!

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Geçtiğimiz günlerde KPSS Alan bilgisi sınavı yapıldı. Şimdi ise merakla KPSS Alan bilgisi cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını arıyorlar.KPSS cevap anahtarı kitapçığı için gözler ÖSYM'de. KPSS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı! KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS cevap anahtarı ekranı 2022!

KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS Alan bilgisi sınavının cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı.

"DUYURU

(25 Eylül 2022)

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Eylül 2022 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 05 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI